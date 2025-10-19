Basilicata: incidente per un motociclista su questa strada!

Incidente sulla Potenza-Melfi.
Sembra che nell’impatto sia rimasto coinvolto un motociclista.
Intervenute le forze dell’ordine anche per regolare il traffico dopo la galleria di San Nicola.
Incidente sulla Potenza-Melfi.
Sembra che nell’impatto sia rimasto coinvolto un motociclista.
Intervenute le forze dell’ordine anche per regolare il traffico dopo la galleria di San Nicola.
Nel suggestivo scenario del Convento di San Pietro a Craco Vecchia, il prossimo 25 ottobre alle ore 17:30 si terrà l’inaugurazione della mostra “Craco non…
Torna a ruggire Francesca Palumbo: la 31enne fiorettista potentina in forza al Centro Sportivo Aeronautica Militare, due volte campionessa italiana e vincitrice della prima medaglia…
Nel corso delle prossime ore la circolazione ciclonica tenderà ad allontanarsi verso i Balcani lasciando spazio ad un graduale miglioramento del tempo. Residua nuvolosità sparsa…
Incidente sulla Potenza-Melfi. Sembra che nell’impatto sia rimasto coinvolto un motociclista. Intervenute le forze dell’ordine anche per regolare il traffico dopo la galleria di San…
Domenica 26 Ottobre 2025, la città di Irsina ospiterà la seconda edizione del “Pink Day”, evento dedicato alla sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno,…
Sì è svolto ieri mattina presso l’Auditorium dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera il secondo incontro organizzato dal reparto di Neuropsichiatria Infantile con i pediatri…
In occasione della Giornata Internazionale contro il cancro al seno, la città di Pisticci si illumina di rosa. La sede comunale di Pisticci e la…
Incidente nella prima mattinata di oggi. Da una prima ricostruzione dei fatti sembra che un’auto stesse viaggiando sulla Statale Jonica quando un branco di cani…
Il Questore di Potenza ha emesso un provvedimento di ammonimento nei confronti di una donna che ha posto in essere una serie di condotte persecutorie…
«Dieci anni fa con l’arrivo della Jeep Renegade e della 500X nello stabilimento lucano di Fiat Chrysler a Melfi, si aprì una nuova stagione per…
Un piano straordinario da oltre 1 miliardo di euro per riparare le strade d’Italia. Sono le risorse stanziate dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti…
Il Consiglio dei Ministri ha approvato la Legge di Bilancio 2026 dopo un vertice durato poco più di un’ora. La premier Giorgia Meloni, durante la…
Nuovo centenario in Basilicata. Si tratta di Maria Domenica Marinella. Così commenta l’Amministrazione comunale di Ferrandina a nome di tutta la comunità: “Con immensa gioia, l’Amministrazione comunale e il…