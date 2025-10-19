Per il “Pink Day” Irsina propone mammografie e visite ginecologiche gratuite. I dettagli

Domenica 26 Ottobre 2025, la città di Irsina ospiterà la seconda edizione del “Pink Day”, evento dedicato alla sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno, alla promozione della salute e alla solidarietà.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione IRIDE Donne in Rosa in collaborazione con il Comune di Irsina e con il supporto di diverse realtà del territorio.

L’intera giornata sarà scandita da momenti istituzionali, attività motorie, animazione e importanti occasioni di prevenzione medica.

Questo il programma della giornata:

Ore 9.00 – Raduno e ritiro dei kit in Piazza Aldo Moro

Ore 9.30 – Saluti istituzionali

Ore 10.00 – Partenza della “Maratona dei piccoli”, organizzata dall’Atletica Amatori Irsinese

Ore 10.15 – Passeggiata animata con l’Associazione IRIDE DONNE IN ROSA, guidata da Giuseppe e Giusy

Ore 11.00 – Pausa ristoro in Piazza XXV Luglio

Ore 12.15 – Conclusione della maratona e passeggiata, premiazione e momento ristoro finale in Piazza Garibaldi

Durante l’intera mattinata, sarà presente il Camper della Prevenzione “Franco Leto” dell’associazione “Una Stanza per un Sorriso”, dove sarà possibile effettuare gratuitamente previa prenotazione:

Mammografie (età 40-49 anni)

Visite ginecologiche con PAP test e HPV (età 25-45 anni)

È possibile sostenere l’iniziativa acquistando il Kit Pink Day (sacca + telo mare in microfibra) al costo di €13, disponibile presso:

Oratorio ANSPI Blue Eyes – Irsina (MT)

Supermercato Crai – Irsina (MT)

Staff organizzativo di IRIDE

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza: partecipare significa camminare insieme per promuovere la cultura della prevenzione, testimoniare vicinanza alle donne che affrontano la malattia e contribuire alla costruzione di una comunità più attenta e solidale.