Per il “Pink Day” Irsina propone mammografie e visite ginecologiche gratuite. I dettagli

19 Ottobre 2025

Domenica 26 Ottobre 2025, la città di Irsina ospiterà la seconda edizione del “Pink Day”, evento dedicato alla sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno, alla promozione della salute e alla solidarietà.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione IRIDE Donne in Rosa in collaborazione con il Comune di Irsina e con il supporto di diverse realtà del territorio.

L’intera giornata sarà scandita da momenti istituzionali, attività motorie, animazione e importanti occasioni di prevenzione medica.

Questo il programma della giornata:

  • Ore 9.00 – Raduno e ritiro dei kit in Piazza Aldo Moro
  • Ore 9.30 – Saluti istituzionali
  • Ore 10.00 – Partenza della “Maratona dei piccoli”, organizzata dall’Atletica Amatori Irsinese
  • Ore 10.15 – Passeggiata animata con l’Associazione IRIDE DONNE IN ROSA, guidata da Giuseppe e Giusy
  • Ore 11.00 – Pausa ristoro in Piazza XXV Luglio
  • Ore 12.15 – Conclusione della maratona e passeggiata, premiazione e momento ristoro finale in Piazza Garibaldi

Durante l’intera mattinata, sarà presente il Camper della Prevenzione “Franco Leto” dell’associazione “Una Stanza per un Sorriso”, dove sarà possibile effettuare gratuitamente previa prenotazione:

  • Mammografie (età 40-49 anni)
  • Visite ginecologiche con PAP test e HPV (età 25-45 anni)

È possibile sostenere l’iniziativa acquistando il Kit Pink Day (sacca + telo mare in microfibra) al costo di €13, disponibile presso:

  • Oratorio ANSPI Blue Eyes – Irsina (MT)
  • Supermercato Crai – Irsina (MT)
  • Staff organizzativo di IRIDE

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza: partecipare significa camminare insieme per promuovere la cultura della prevenzione, testimoniare vicinanza alle donne che affrontano la malattia e contribuire alla costruzione di una comunità più attenta e solidale.