Matera: pediatri della regione Basilicata all’Ospedale Madonna delle Grazie. I dettagli dell’evento

Sì è svolto ieri mattina presso l’Auditorium dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera il secondo incontro organizzato dal reparto di Neuropsichiatria Infantile con i pediatri della regione Basilicata per il progetto NIDA (Network Italiano per il Riconoscimento Precoce dei Disturbi dello Spettro Autistico).

La giornata ha previsto la partecipazione di Francesca Fulceri dell’Istituto Superiore di Sanità che ha presentato la rete nazionale e la formazione per l’utilizzo della piattaforma informatica che permetterà una più accurata sorveglianza del neurosviluppo e una comunicazione più tempestiva tra pediatri e neuropsichiatri infantili.