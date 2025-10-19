La città di Pisticci si illumina di rosa per sostenere tutte le donne che affrontano questa malattia. I dettagli

In occasione della Giornata Internazionale contro il cancro al seno, la città di Pisticci si illumina di rosa.

La sede comunale di Pisticci e la torre di Marconia questa sera si coloreranno di rosa per ricordare e sostenere.

È un gesto di attenzione e solidarietà verso tutte le donne che affrontano la malattia, e verso le famiglie che ogni giorno le sostengono con 𝗮𝗺𝗼𝗿𝗲 𝗲 𝗰𝗼𝗿𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼.

A loro va il pensiero e l’abbraccio di tutta la comunità, e diciamo: 𝗻𝗼𝗻 𝘀𝗶𝗲𝘁𝗲 𝘀𝗼𝗹𝗲.

Un ringraziamento speciale alle 𝗮𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗲 𝗮𝗶 𝘃𝗼𝗹𝗼𝗻𝘁𝗮𝗿𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼, che con 𝗱𝗲𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗲 𝘀𝗲𝗻𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗮𝗶𝘂𝘁𝗮𝗻𝗼, 𝗮𝘀𝗰𝗼𝗹𝘁𝗮𝗻𝗼 𝗲 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗲𝗻𝗴𝗼𝗻𝗼 le donne e le loro famiglie, offrendo 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗿𝗲𝘁𝗮 𝗲 𝘂𝗺𝗮𝗻𝗶𝘁𝗮̀.

Oggi la luce rosa racconta il coraggio di chi lotta, l’amore e l’unione di una comunità che crede nella cura e nella vicinanza.