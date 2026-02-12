“La Basilicata un laboratorio nazionale di sostenibilità inclusiva”. Ecco i dettagli

Mettere al centro la persona, trasformare l’energia da costo a diritto e fare della Basilicata un laboratorio nazionale di sostenibilità inclusiva.

È questo il cuore del messaggio lanciato dall’assessore regionale alla Salute, alle Politiche della Persona e al PNRR, Cosimo Latronico, intervenuto oggi a Miglionico in occasione della Biennale della Cooperazione.

L’evento, intitolato significativamente “Energia anch’io”, ha visto il mondo cooperativo e le istituzioni confrontarsi sulla costruzione del Manifesto cooperativo di Legacoop per la transizione energetica.

Nel suo intervento durante la sessione pomeridiana dedicata a “Energia, cooperazione e futuro dei territori”, Latronico ha tracciato un legame indissolubile tra ambiente e sistema sanitario, sottolineando come non possa esistere salute senza un ambiente sano.

Secondo l’assessore, la transizione energetica non deve essere intesa solo come un processo tecnologico, ma come una leva fondamentale per la qualità della vita: una casa non adeguatamente riscaldata o raffrescata incide direttamente sulla salute fisica e psicologica, specialmente per le fasce più fragili della popolazione come anziani e bambini.

In quest’ottica, governare l’energia diventa un vero e proprio strumento di prevenzione sanitaria e tutela sociale.

Latronico ha richiamato l’esperienza maturata dalla Regione Basilicata nel contrasto alla povertà energetica, citando il valore di strumenti normativi innovativi come il “Bonus Gas”, fondamentali per alleggerire il carico sulle famiglie.

La sfida attuale è quella di trasformare l’abbondanza di risorse naturali del territorio in valore condiviso attraverso le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), che permettono di coniugare la produzione di energia pulita con la costruzione di nuovi legami comunitari e la riduzione delle disuguaglianze.

In questo scenario, il PNRR offre risorse straordinarie che richiedono visione e capacità amministrativa.

Latronico ha individuato nel mondo cooperativo l’alleato naturale delle istituzioni, poiché capace di interpretare i modelli di democrazia economica necessari per supportare i piccoli comuni e le aree interne.

L’obiettivo della Regione è ora quello di integrare pienamente le politiche energetiche con quelle sanitarie, puntando sull’efficientamento delle strutture ospedaliere e delle Case di Comunità per liberare risorse da reinvestire nei servizi ai cittadini.

“Energia anch’io”, ha concluso l’assessore, rappresenta la scelta politica di non lasciare indietro nessuno, garantendo che l’energia del futuro sia pulita, condivisa e realmente accessibile a tutti.