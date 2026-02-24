La Basilicata al Festival di Sanremo con due artisti lucani Chiello e Arisa! In bocca al lupo

La Basilicata al Festival di Sanremo con due artisti lucani Chiello e Arisa!
Di seguito trovate l’ordine di uscita dei cantanti in gara nella prima serata di Sanremo 2026, ordine che è stato comunicato in conferenza stampa:
- Ditonellapiaga con Che fastidio! ore 20:56
- Michele Bravi con Prima o poi ore 21:07
- Sayf con Tu mi piaci tanto ore 21:13
- Mara Sattei con Le cose che non sai di me ore 21:19
- Dargen D’Amico con AI AI ore 21:25
- Arisa con Magica favola ore 21:42
- Luchè con Labirinto ore 21:48
- Tommaso Paradiso con I romantici ore 22
- Elettra Lamborghini con Voilà ore 22:06
- Patty Pravo con Opera ore 22:15
- Samurai Jay con Ossessione ore 22:21
- Raf con Ora e per sempre ore 22:47
- J-Ax con Italia Starter Pack ore 22:59
- Fulminacci con Stupida sfortuna ore 23:12
- Levante con Sei tu ore 23:21
- Fedez & Marco Masini con Male necessario ore 23:27
- Ermal Meta con Stella stellina ore 23:45
- Serena Brancale con Qui con me ore 00:03
- Nayt con Prima che ore 00:09
- Malika Ayane con Animali notturni ore 00:15
- Eddie Brock con Avvoltoi ore 00:21
- Sal Da Vinci con Per sempre sì ore 00:53
- Enrico Nigiotti con Ogni volta che non so volare ore 00:38
- Tredici Pietro con Uomo che cade ore 00:45
- Bambole di Pezza con Resta con me ore 00:56
- Chiello con Ti penso sempre ore 01:02
- Maria Antonietta & Colombre con La felicità e basta ore 01:08
- Leo Gassmann con Naturale ore 01:14
- Francesco Renga con Il meglio di me ore 01:20
- LDA & Aka7even con Poesie clandestine ore 01:26.
Pronti a fare il tifo?