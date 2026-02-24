La Basilicata al Festival di Sanremo con due artisti lucani Chiello e Arisa! In bocca al lupo

ULTIME NEWS

La Basilicata al Festival di Sanremo con due artisti lucani Chiello e Arisa!

Di seguito trovate l’ordine di uscita dei cantanti in gara nella prima serata di Sanremo 2026, ordine che è stato comunicato in conferenza stampa:

  • Ditonellapiaga con Che fastidio! ore 20:56
  • Michele Bravi con Prima o poi ore 21:07
  • Sayf con Tu mi piaci tanto ore 21:13
  • Mara Sattei con Le cose che non sai di me ore 21:19
  • Dargen D’Amico con AI AI ore 21:25
  • Arisa con Magica favola ore 21:42
  • Luchè con Labirinto ore 21:48
  • Tommaso Paradiso con I romantici ore 22
  • Elettra Lamborghini con Voilà ore 22:06
  • Patty Pravo con Opera ore 22:15
  • Samurai Jay con Ossessione ore 22:21
  • Raf con Ora e per sempre ore 22:47
  • J-Ax con Italia Starter Pack ore 22:59
  • Fulminacci con Stupida sfortuna ore 23:12
  • Levante con Sei tu ore 23:21
  • Fedez & Marco Masini con Male necessario ore 23:27
  • Ermal Meta con Stella stellina ore 23:45
  • Serena Brancale con Qui con me ore 00:03
  • Nayt con Prima che ore 00:09
  • Malika Ayane con Animali notturni ore 00:15
  • Eddie Brock con Avvoltoi ore 00:21
  • Sal Da Vinci con Per sempre sì ore 00:53
  • Enrico Nigiotti con Ogni volta che non so volare ore 00:38
  • Tredici Pietro con Uomo che cade ore 00:45
  • Bambole di Pezza con Resta con me ore 00:56
  • Chiello con Ti penso sempre ore 01:02
  • Maria Antonietta & Colombre con La felicità e basta ore 01:08
  • Leo Gassmann con Naturale ore 01:14
  • Francesco Renga con Il meglio di me ore 01:20
  • LDA & Aka7even con Poesie clandestine ore 01:26.

Pronti a fare il tifo?