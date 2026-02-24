Basilicata: il Gruppo Maffei premiato per il secondo anno consecutivo come “Miglior Market Share a Privati in Italia”. Ecco i dettagli

Negli studi de La Ruota della Fortuna si è tenuta l’annuale Convention Dealer di FIAT, intitolata “Noi siamo FIAT”: un appuntamento che ogni anno riunisce tutti i concessionari italiani per fare il punto sul presente e tracciare la rotta per il futuro.

In questo contesto, il Gruppo Maffei ha ricevuto il premio “Miglior Market Share a Privati – anno 2025”, riconoscimento assegnato a livello nazionale che premia la concessionaria che ha registrato la quota di mercato più alta nel segmento privati.

Un risultato ottenuto per il secondo anno consecutivo, che consolida una posizione di leadership costruita nel tempo e profondamente radicata nel territorio del Sud Italia.

Il 2025 è stato per il Gruppo Maffei un anno particolarmente significativo: la celebrazione dei 70 anni di attività.

Fondata a Matera nel 1955, la concessionaria ha saputo evolversi nel tempo fino a diventare un punto di riferimento per il Sud Italia, con sedi a Matera, Potenza, Altamura e Atena Lucana.

Come dichiarato dall’Amministratore Manuel Maffei alla nostra Redazione:

“Questo riconoscimento è il risultato del lavoro di ogni singolo membro della nostra organizzazione e rappresenta la fiducia che i nostri clienti continuano a dimostrarci.

Siamo orgogliosi, ma soprattutto motivati a fare ancora meglio”.

Facciamo i complimenti al Gruppo Maffei che con questo secondo riconoscimento consecutivo si afferma come uno dei punti di riferimento nel panorama dealer italiano, confermando un modello fondato su competenza, relazione con il cliente e profonda conoscenza del territorio.