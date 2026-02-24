Alla Farnesina il “successo” della nomina di Matera “Capitale Mediterranea della cultura e del dialogo”. Le parole di Tajani

Il ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, presenta alla Farnesina il “successo” della nomina di Matera “Capitale Mediterranea della cultura e del dialogo”, con un programma di eventi, mostre, convegni, rassegne, festival dal 20 marzo al 28 novembre.

“Questa è un’opportunità -dice- per la città di Matera di aggiungere un tassello alla pace nel mondo e diventarne ambasciatrice.

Stiamo lavorando ad una grande opera infrastrutturale, il corridoio Imec dall’India a Trieste, attraverso i paesi del Golfo, l’Africa e questo corridoio commerciale trasmetterà, come l’antica Via della seta, messaggi di cultura, dialogo, confronto tra popoli e civiltà “.

Tajani sottolinea che è per la città il secondo grande riconoscimento, dopo che già nel 2019 è stata “Capitale della cultura”.

Segnale, dice, di “un Sud Italia che cresce, anche economicamente, con le sue esportazioni e può diventare luogo di confronto, di dialogo, di impulso anche industriale”.

Dal primo gennaio il ministero degli. Esteri e della Cooperazione internazionale si è trasformato, accentuando il suo lato economico e il ministro e vicepremier Tajani assicura che con il Patrocinio dell’iniziativa ha messo a disposizione tutta la sua rete di diplomazia mondiale, perché Matera si faccia ambasciatrice della politica estera italiana nel Mediterraneo.

“Da parte mia – spiega- c’è la massima disponibilità e c’è anche del ministro delle Riforme Elisabetta Casellati, grande tifosa della Basilicata a rappresentare la regione in parlamento, quindi siamo almeno in due a sostenervi”, dice al presidente della Regione Vito Bardi e al sindaco di Matera, Antonio Nicoletti.

Seduta in prima fila, la Casellati è anche coordinatrice della Basilicata in Forza Italia.

Commenterà poi in un post sui social:”Matera, da sempre crocevia di popoli e punto d’incontro tra traduzioni e Mediterraneo, promuoverà la cultura come strumento di pace e dialogo”.