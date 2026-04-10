Incidente mortale sulla strada statale SS 7: è di Ferrandina l’uomo che ha perso la vita

Nella mattinata di oggi, 10 aprile 2026, intorno alle ore 09:10, la squadra dei Vigili del Fuoco di Matera è intervenuta d’urgenza sulla strada statale SS 7, al km 560+300, nei pressi di Miglionico, a causa di un grave incidente stradale.

Il sinistro ha visto coinvolte tre autovetture.

L’impatto è risultato fatale per uno dei conducenti, un uomo di 66 anni residente a Ferrandina (MT), del quale è stato constatato il decesso sul posto.

Nelle altre due vetture coinvolte si trovavano una donna di 26 anni, residente a Pomarico (MT) e un uomo di 40 anni, residente a Grassano (MT).

Entrambi i feriti sono stati immediatamente soccorsi dal personale sanitario del 118 e trasportati in ospedale per le cure necessarie.

Oltre ai Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e dei veicoli, sono intervenuti sul posto gli agenti della Polizia di Stato e i Carabinieri per i rilievi di rito e la gestione della dinamica.

Per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi, il traffico è stato deviato su un cavalcavia nei pressi della diga di San Giuliano, evitando così il blocco totale della circolazione sulla statale.

Ecco le foto dell’intervento.