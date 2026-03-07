“Il primo passo è scegliere te stessa”: a Matera professionisti a lezione di consapevolezza e tutela.

Grande partecipazione questa mattina a Matera per il corso di formazione “REAGIRE – Il primo passo è scegliere te stessa”, promosso da FIALS Formazione, dedicato ai temi della consapevolezza, della tutela, della sicurezza e dell’autodifesa nei luoghi di lavoro.
L’iniziativa, ospitata presso la saletta della Parrocchia Sant’Agnese, ha registrato una sala gremita di partecipanti, segno evidente dell’attenzione e dell’interesse verso un tema sempre più attuale, soprattutto nel settore sanitario e nei contesti lavorativi dove il personale è spesso esposto a situazioni di stress, aggressione o rischio.
Nel corso della mattinata si sono alternati interventi e contributi di relatori ed esperti, che hanno affrontato il tema da diverse prospettive, psicologica, giuridica e pratica, offrendo ai partecipanti strumenti utili per riconoscere situazioni di rischio, rafforzare la consapevolezza personale e acquisire nozioni di autodifesa.
Tra i relatori e gli ospiti intervenuti figurano:
- il Direttore Generale dell’ASM Matera Avv. Maurizio Friolo,
- il Segretario Regionale FIALS Basilicata Giovanni Sciannarella, Marco Bigherati, Presidente della III Commissione Consiliare Politiche Sociali del Comune di Matera,
- la dott.ssa Annamaria Giancipoli, responsabile scientifico e organizzativo dell’iniziativa,
- la dott.ssa Alessandra Colucci, presidente ACCI Basilicata,
- la dott.ssa Caterina Rotondaro, psicologa e psicoterapeuta referente per le politiche di genere del Comune di Matera,
- l’avv. Lucia Elsa Maffei, esperta in diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minorenni,
- Donato Grossi, istruttore di difesa personale e muay thai della A.S.D. Extreme System Gym di Matera.
Presenti inoltre i componenti sindacali del CUG ASM, Nunzia Morcinelli e Maria Montemurro.
L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di formazione e confronto, confermando l’impegno di FIALS nella promozione di percorsi informativi e formativi dedicati alla sicurezza, alla prevenzione e alla tutela delle persone nei luoghi di lavoro.