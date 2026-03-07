Meteo Matera: Festa della donna bagnata? Preparate gli ombrelli, ecco le previsioni

Una blanda circolazione depressionaria in scivolamento dalla Baleari verso il nord africa causerà tra sabato e domenica un modesto peggioramento: ci attende un generale incremento della copertura nuvolosa medio-alta e qualche breve rovescio o piovasco.
Ma che tempo ci attende su Matera?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, oggi Sabato 7 Marzo, avremo nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 15°C, la minima di 7°C.
Domenica 8 Marzo avremo nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarite in serata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 15°C, la minima di 10°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di oggi e domani.