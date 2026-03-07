Matera: grazie agli agenti Vito e Antonio ritrovata la persona che si era allontanata da casa!

A Matera, un uomo si era allontanato dalla propria abitazione, suscitando la preoccupazione dei familiari.
Come fa sapere la Questura di Matera:
“A seguito di una segnalazione che lo indicava nei pressi di un dirupo nel Parco della Murgia, gli agenti della Volanti, Vito e Antonio, hanno immediatamente avviato le ricerche, riuscendo a rintracciarlo in breve tempo.
L’uomo è stato quindi raggiunto e messo in sicurezza dai poliziotti intervenuti, evitando che la situazione potesse avere conseguenze gravi”.