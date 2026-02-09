Il materano dice addio a Tonino Garrambone: “promotore instancabile di ‘cose belle’”. Il ricordo

“Ricorderò Tonino Garrambone per la sua delicatezza coinvolgente e per la passione sconfinata verso la sua piccola comunità.

È stato un animatore di territorio capace di dimostrare sul campo che la bellezza è, innanzitutto, uno stato d’animo e che non esistono limiti dimensionali capaci di scoraggiare l’impresa di chi ama la propria terra”.

Lo sottolinea l’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, rendendo omaggio alla figura del fondatore del premio “Torre d’argento” di Cirigliano.

Conclude Latronico:

“Tonino ha saputo rianimare il suo borgo coltivando la bellezza delle radici e della tradizione, trasformando Cirigliano in uno spazio ricco di fascino e di accoglienza.

Il premio, da lui ideato, ha richiamato per anni centinaia di artisti e intellettuali, rendendo la torre del paese un simbolo di resilienza e rigenerazione culturale.

Lo ricordiamo come una persona operosa, mai rassegnata e, fino alla fine, promotore instancabile di ‘cose belle’.

Al fratello Mario, alla moglie Maria e alla figlia Angelica giunga il mio abbraccio più riconoscente”.