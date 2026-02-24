I Pulcini della Polisportiva Libertas Montescaglioso protagonisti al “Carnival Futsal” di Policoro

Domenica 22 febbraio la categoria Pulcini è stata protagonista al Pala Ercole di Policoro, prendendo parte al torneo “Carnival Futsal”, organizzato dalla Futsal Academy Policoro.

Un appuntamento all’insegna dello sport, del divertimento e della crescita, che ha visto confrontarsi giovani atleti accomunati dalla stessa passione per il calcio e futsal a 5.

La manifestazione ha rappresentato un importante momento di formazione e sana competizione con i pari età di Nuova San Mauro, Atletico Montalbano, Next Generation Scanzano, Pol. Lib. Montescaglioso e della stessa società organizzatrice.

In campo si sono viste entusiasmo, determinazione e spirito di squadra, elementi fondamentali nel percorso educativo dei giovani calciatori.

Grande l’impegno della società Montese, che ancora una volta ha dimostrato quanto tenga alla crescita sportiva e umana dei propri tesserati, offrendo attività di elevato spessore educativo e formativo. Presenti sugli spalti e a bordo campo il Presidente Nunzio Locatore, il Vice Presidente Vincenzo Matarazzo e il responsabile della scuola calcio Francesco Panico, a testimonianza della vicinanza concreta della dirigenza ai piccoli atleti.

Un sentito ringraziamento è andato anche alle numerose famiglie presenti, che con entusiasmo e correttezza hanno sostenuto i bambini, contribuendo a creare un clima di festa e condivisione.

In arrivo la Festa delle Scuole Calcio

Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 28 febbraio, con inizio alle ore 9.30, quando la FIGC Settore Giovanile e Scolastico, in collaborazione con la Pol. Lib. Montescaglioso, organizzerà la Festa delle Scuole Calcio, riservata alle categorie Piccoli Amici e Primi Calci.

Sarà un’altra mattinata dedicata ai più piccoli, dove il risultato passerà in secondo piano rispetto al divertimento, all’inclusione e alla valorizzazione di ogni bambino. Giochi, mini-partite e attività ludico-motorie permetteranno ai giovani atleti di vivere lo sport come esperienza di amicizia e crescita.

La società continua così il proprio percorso, investendo nei valori dello sport e nella formazione delle nuove generazioni, con l’obiettivo di costruire non solo buoni calciatori, ma soprattutto ragazzi responsabili e appassionati.