A Montescaglioso Settimane di Fede e Tradizione: ecco il Percorso Quaresimale

La Quaresima a Montescaglioso (MT) è un periodo intenso che fonde fede e antiche tradizioni antropologiche, segnato dai 40 rintocchi della campana maggiore a mezzanotte del Martedì Grasso.

Il simbolo principale è l’esposizione delle “Quaremme” (o pupazze), sette fantocci di stoffa nera appesi per le vie che rappresentano le settimane di digiuno e penitenza, culminanti nella Pasqua.

Ecco i dettagli salienti della tradizione quaresimale montese:

Le Quaremme: Sette pupazze vestite di nero (più una bianca finale) vengono appese su Corso Repubblica, con nomi tradizionali come Anna, Susanna, Rebecca, Pasqua, Pasquaredda, Palma e Pasquairanna. Rappresentano la moglie del Carnevalone, simbolo di magrezza e penitenza.

Il Cambio di Ritmo: I rintocchi della chiesa madre segnano il passaggio dal Carnevalone (e il rogo del fantoccio) al periodo di astinenza e preghiera.

La Settimana Santa: È caratterizzata dalla processione della Madonna Addolorata, che cerca il figlio per le strade con la banda che intona marce funebri.

Le Cantilene: Nella Chiesa Madre e Santa Lucia, durante la Settimana Santa, vengono eseguite le “Cantilene”, antichi canti di dolore della

Questa tradizione, che affonda le radici nella cultura contadina, mira a conservare la memoria storica e religiosa della comunità.

Come fa sapere una nota:

“La Quaresima è un tempo speciale di riflessione, preghiera e rinnovamento spirituale. È un invito a fermarci, a guardare dentro di noi e a seguire Gesù nel suo cammino di amore e sacrificio.

In questa stagione di grazia, siamo chiamati a vivere la fede non da soli, ma insieme, come comunità unita nel desiderio di crescita spirituale e fraternità.

Ogni venerdì, la nostra comunità sarà protagonista della Via Crucis interparrocchiale, un momento prezioso per sostare davanti alla croce, meditare sul mistero della passione di Cristo e affidare al Signore le nostre fatiche, le speranze e le ferite.

Anche in questa Quaresima siamo invitati a camminare insieme dietro a Gesù crocifisso.

Ogni venerdì vivremo la Via Crucis interparrocchiale, un tempo prezioso di preghiera, meditazione e fraternità.

Sostando davanti alla croce, impariamo l’amore che si dona fino in fondo; affidiamo al Signore le fatiche, le speranze e le ferite della nostra comunità montese.

Vi invitiamo a partecipare con cuore aperto: camminare insieme ci rende Chiesa viva e solidale. Che questo percorso quaresimale rinnovi la nostra fede e ci prepari alla gioia della Pasqua.

Accogliamo questo cammino come un’occasione per rafforzare i legami della nostra comunità, per sostenere chi è nel bisogno e per aprire il cuore alla misericordia di Dio.

Partecipare con gioia e attenzione ci aiuterà a vivere una Pasqua più profonda, piena di fede, speranza e amore condiviso. Camminiamo insieme, perché la fede cresce quando la vita è condivisa”.