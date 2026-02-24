A Matera le riprese del videoclip di Vic Chou!

Matera accoglie il cantante e attore taiwanese Vic Chou.

La città dei Sassi sarà il principale set delle riprese audiovisive del videoclip del brano “Tell Me Why”, nuovo progetto musicale dell’artista asiatico.

Classe 1981, Vic Chou è una figura di primo piano dello spettacolo orientale: cantante, modello e attore, è diventato celebre come membro della band F4, formazione pop di grande successo internazionale, e per aver recitato in numerose serie televisive che lo hanno reso uno dei volti più noti del panorama asiatico.

Come stabilito da una delibera di Giunta comunale del 18 febbraio scorso, l’artista sarà impegnato sul set a Matera da giovedì 26 a sabato 28 febbraio.

Le riprese del videoclip interesseranno il centro storico e i Rioni Sassi, con location che saranno individuate nel corso della fase operativa del progetto, oltre ad aree di pregio naturalistico come la Diga di San Giuliano e il Parco della Murgia Materana.