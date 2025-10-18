ULTIME NEWS

Ferrandina in festa per nonna Maria Domenica che compie 100 anni. Auguri!

18 Ottobre 2025

Nuovo centenario in Basilicata.

Si tratta di Maria Domenica Marinella.

Così commenta l’Amministrazione comunale di Ferrandina a nome di tutta la comunità:

“Con immensa gioia, l’Amministrazione comunale e il Sindaco rivolgono i più sentiti auguri alla nostra concittadina Maria Domenica Marinella, che oggi festeggia il traguardo straordinario dei suoi splendidi 100 anni!

Un secolo di vita, memoria e affetto che arricchisce la nostra comunità. AUGURI”.

Non ci resta che unirci a tutta la comunità in un coro di Auguri per nonna Maria Domenica.