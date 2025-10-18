Ferrandina in festa per nonna Maria Domenica che compie 100 anni. Auguri!

Nuovo centenario in Basilicata.
Si tratta di Maria Domenica Marinella.
Così commenta l’Amministrazione comunale di Ferrandina a nome di tutta la comunità:
“Con immensa gioia, l’Amministrazione comunale e il Sindaco rivolgono i più sentiti auguri alla nostra concittadina Maria Domenica Marinella, che oggi festeggia il traguardo straordinario dei suoi splendidi 100 anni!
Un secolo di vita, memoria e affetto che arricchisce la nostra comunità. AUGURI”.
Non ci resta che unirci a tutta la comunità in un coro di Auguri per nonna Maria Domenica.