Ferrandina e Metaponto, riparte il Frecciarossa: “impegno costante per garantire alla Basilicata collegamenti degni di una regione che guarda al futuro”

“Accolgo con favore la notizia della ripartenza del Frecciarossa da Potenza, Ferrandina e Metaponto.

Si tratta di un risultato concreto, frutto di un impegno istituzionale costante per garantire alla Basilicata collegamenti degni di una regione che guarda al futuro.

Chi vive e lavora in questa terra sa bene quanto il tema della mobilità sia centrale: non solo per favorire spostamenti più rapidi ed efficienti ma anche per rafforzare il diritto alla connessione con il resto del Paese.

La sfida ora è trasformare la riattivazione in un servizio strutturale, stabile e pienamente integrato nel sistema di mobilità regionale e nazionale”.

Così in una nota il Presidente della Prima Commissione Francesco Fanelli.