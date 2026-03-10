Depuratore Pisticci: gara vinta, ora via libera ai 6 milioni per Madonna delle Grazie

In merito al comunicato diffuso dal Commissario Straordinario Unico per la Depurazione sull’aggiudicazione della gara per il depuratore di Pisticci, si trasmette di seguito la dichiarazione del Sindaco di Pisticci, Dr. Domenico Albano:
“L’aggiudicazione della gara per il depuratore di Pisticci, in località Madonna delle Grazie, segna finalmente l’ingresso di questa opera in una fase decisiva.
Si tratta di un intervento da 6 milioni di euro che il territorio attende da anni e che incide su un tema essenziale come quello della depurazione, della tutela ambientale e della qualità dei servizi.
Accogliamo con soddisfazione questa notizia, ma con la stessa chiarezza diciamo che adesso serve rapidità nei passaggi successivi. Per questo continueremo a seguire l’iter con la massima attenzione, mantenendo alta l’attenzione su ogni fase, dalla stipula del contratto fino all’apertura del cantiere.
Un’opera di questo rilievo non può permettersi rallentamenti.
Pisticci ha bisogno di infrastrutture efficienti, di investimenti capaci di trasformarsi in risultati tangibili e di risposte adeguate alle aspettative della comunità.
Come amministrazione comunale continueremo a fare fino in fondo la nostra parte, con serietà, presenza e attenzione costante, perché su interventi strategici come questo si misura anche la capacità di dare futuro al territorio”.