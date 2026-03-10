Matera, addio al dott. Pasquale Simone: questo il cordoglio

Il Dipartimento Veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera esprime profondo cordoglio per la scomparsa del caro collega Pasquale Simone, professionista stimato e uomo di grande valore umano.

Per anni il dott. Simone ha rappresentato un punto di riferimento per il servizio veterinario e per l’intera comunità professionale.

Ha svolto il proprio lavoro con dedizione, competenza e senso delle istituzioni, distinguendosi per rigore scientifico, spirito di servizio e costante attenzione alla tutela della salute pubblica.

Oltre alle indiscusse qualità professionali, chi ha avuto il privilegio di lavorare al suo fianco ne ricorda soprattutto le doti umane: la disponibilità verso i colleghi, la capacità di ascolto, l’equilibrio e il profondo rispetto per le persone.

La sua presenza ha contribuito in modo significativo alla crescita del Dipartimento e alla costruzione di un ambiente di lavoro fondato sulla collaborazione e sulla fiducia reciproca.

La sua perdita lascia un grande vuoto umano e professionale in tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato.

Il Dipartimento Veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera si stringe con affetto alla famiglia del dott. Pasquale Simone, condividendo il dolore per questa grave perdita e conservando con gratitudine il ricordo del suo esempio di integrità, passione e dedizione al servizio pubblico