Nasce a Matera la nuova band-tributo a De André!

Un viaggio intenso e raffinato nell’universo poetico di Fabrizio De André, uno degli autori più amati e influenti della musica italiana. Nasce a Matera una nuova formazione musicale che porta sul palco uno spettacolo-tributo capace di restituire tutta la forza narrativa, la profondità e l’emozione delle sue canzoni.

La band propone un’esperienza autentica, in cui ogni brano viene reinterpretato con rispetto e sensibilità artistica. Le sonorità, curate nei minimi dettagli, sostengono una performance energica ed elegante, mentre la voce solista di Giacomo Mazzoccoli – dalla timbrica sorprendentemente vicina a quella di Faber – riesce a evocare con naturalezza l’anima delle sue storie, senza mai scadere nell’imitazione.

Il risultato è uno spettacolo vivo e personale, pensato per emozionare e lasciare il segno.

Le parole e i personaggi creati da De André tornano così a vivere in uno show dal forte impatto emotivo, dedicato a chi ama la musica d’autore e desidera riscoprirla dal vivo con intensità e passione.

La formazione, composta interamente da artisti materani, vede sul palco Gianni Loparco alla batteria e Roberto Chietera alle percussioni, con Giuseppe Albanese al pianoforte e alle tastiere e Pierluigi Portarulo al basso elettrico.

Alla chitarra c’è Francesco Sinno, mentre le linee melodiche sono arricchite dal violino di Giorgia Andrisani e dal clarinetto, oltre che dalla voce solista, di Giacomo Mazzoccoli. I cori sono affidati a Vittoria Mazzoccoli e Vincenza Maggiore che contribuiscono a creare una atmosfera sonora calda, armoniosa e coinvolgente.

Il progetto è prodotto da Pietro Calabria, batterista, produttore e mix & master engineer con oltre vent’anni di esperienza, che ha curato l’impostazione artistica e sonora dello spettacolo.

Nato in Basilicata è pensato per portare in giro, anche nei teatri, uno show elegante ed esclusivo, potente e sincero, capace di rendere omaggio a un repertorio senza tempo e di coinvolgere un pubblico di tutte le età.