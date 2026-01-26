Concorso pubblico: 1000 posti a tempo indeterminato! Ecco come fare domanda

Nuovo Concorso pubblico.
È stato indetto un bando per il reclutamento di 1000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato per l’anno 2026, con contratto a tempo indeterminato.
Questi i requisiti richiesti per la partecipazione:
- diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- non aver compiuto il 28° anno di età.
Le Modalità di partecipazione prevedono la compilazione della domanda online sul Portale Concorsi della Polizia di Stato.
I Criteri di selezione saranno:
- prova scritta;
- accertamento efficienza fisica;
- accertamenti psico-fisici;
- accertamento attitudinale;
- prova orale.
Per le date delle prove c’è da attendere: per la prova scritta, infatti, il calendario sarà pubblicato il 4 marzo 2026.
Per tutti i dettagli si rimanda al Portale inPA: il portale ufficiale della Pubblica Amministrazione italiana dedicato esclusivamente al reclutamento del personale.