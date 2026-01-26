Delegazione della Lega Basilicata per Salvini Premier in Abruzzo. I dettagli

La Lega Basilicata per Salvini Premier ha partecipato con una propria delegazione alla tre giorni nazionale della Lega “Idee in Movimento – La nostra forza sono i territori”, che si è svolta dal 23 al 25 gennaio in Abruzzo, tra Roccaraso e Rivisondoli, momento di confronto politico e programmatico sui principali temi dell’attualità nazionale ed europea, con particolare attenzione alle istanze dei territori.
La delegazione lucana era composta:
- dal commissario regionale della Lega Basilicata per Salvini Premier, Pasquale Pepe,
- dai consiglieri regionali Francesco Fanelli e Domenico Tataranno,
- dal segretario provinciale di Matera, Vincenzo Zito,
- dal componente della segreteria regionale, Luigi Modrone,
- dal segretario regionale Lega Giovani, Giovanni Russo.
Nel corso dei lavori sono stati affrontati temi centrali per l’azione politica e di governo leghista, tra cui:
- agricoltura, sviluppo economico, politiche per i territori e ruolo delle autonomie locali, attualità, sicurezza, giustizia, scuola, giovani, diritti civili e immigrazione.
Il presidente della Prima Commissione del Consiglio regionale, Francesco Fanelli, è intervenuto nel panel dedicato all’agricoltura, sottolineando la necessità di una chiara inversione di rotta nelle politiche europee e nazionali:
“L’agricoltura deve tornare stabilmente al centro dell’agenda politica nazionale ed europea.
Non può essere trattata come un settore secondario, ma come una leva strategica per economia, lavoro e presidio dei territori.
Serve una PAC che protegga davvero chi produce in Europa, che garantisca redditività alle imprese agricole e che difenda le nostre filiere.
Allo stesso tempo è necessario opporsi con chiarezza ad accordi commerciali come il Mercosur, che rischiano di favorire concorrenza sleale, abbassare gli standard qualitativi e danneggiare il lavoro degli agricoltori italiani, anche a danno dei consumatori.”
A margine dei lavori, il commissario Pepe ha sottolineato il valore politico del confronto emerso nel corso della manifestazione:
“La tre giorni di confronto in Abruzzo ha rappresentato un momento utile per rafforzare una linea politica che parte dai territori e torna ai territori.
La Lega lavora per accompagnare i processi di cambiamento con scelte chiare e responsabilità di governo, costruendo risposte credibili per le comunità locali.
È su questo terreno che si misura la qualità dell’azione politica: capacità di ascolto, visione e politiche innovative in grado di migliorare concretamente la vita dei cittadini e sostenere lo sviluppo locale. I territori sono la nostra forza!”.
Nella giornata conclusiva, il segretario federale della Lega, Matteo Salvini, è intervenuto a Rivisondoli per chiudere ufficialmente i lavori, richiamando l’attenzione sull’unità del movimento e sul ruolo della base politica. Nel suo intervento ha sottolineato che “la forza della Lega è la truppa, è il popolo”.