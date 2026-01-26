Delegazione della Lega Basilicata per Salvini Premier in Abruzzo. I dettagli

La Lega Basilicata per Salvini Premier ha partecipato con una propria delegazione alla tre giorni nazionale della Lega “Idee in Movimento – La nostra forza sono i territori”, che si è svolta dal 23 al 25 gennaio in Abruzzo, tra Roccaraso e Rivisondoli, momento di confronto politico e programmatico sui principali temi dell’attualità nazionale ed europea, con particolare attenzione alle istanze dei territori.

La delegazione lucana era composta:

dal commissario regionale della Lega Basilicata per Salvini Premier, Pasquale Pepe,

dai consiglieri regionali Francesco Fanelli e Domenico Tataranno,

dal segretario provinciale di Matera, Vincenzo Zito,

dal componente della segreteria regionale, Luigi Modrone,

dal segretario regionale Lega Giovani, Giovanni Russo.

Nel corso dei lavori sono stati affrontati temi centrali per l’azione politica e di governo leghista, tra cui:

agricoltura, sviluppo economico, politiche per i territori e ruolo delle autonomie locali, attualità, sicurezza, giustizia, scuola, giovani, diritti civili e immigrazione.

Il presidente della Prima Commissione del Consiglio regionale, Francesco Fanelli, è intervenuto nel panel dedicato all’agricoltura, sottolineando la necessità di una chiara inversione di rotta nelle politiche europee e nazionali:

“L’agricoltura deve tornare stabilmente al centro dell’agenda politica nazionale ed europea.

Non può essere trattata come un settore secondario, ma come una leva strategica per economia, lavoro e presidio dei territori.

Serve una PAC che protegga davvero chi produce in Europa, che garantisca redditività alle imprese agricole e che difenda le nostre filiere.

Allo stesso tempo è necessario opporsi con chiarezza ad accordi commerciali come il Mercosur, che rischiano di favorire concorrenza sleale, abbassare gli standard qualitativi e danneggiare il lavoro degli agricoltori italiani, anche a danno dei consumatori.”

A margine dei lavori, il commissario Pepe ha sottolineato il valore politico del confronto emerso nel corso della manifestazione:

“La tre giorni di confronto in Abruzzo ha rappresentato un momento utile per rafforzare una linea politica che parte dai territori e torna ai territori.

La Lega lavora per accompagnare i processi di cambiamento con scelte chiare e responsabilità di governo, costruendo risposte credibili per le comunità locali.

È su questo terreno che si misura la qualità dell’azione politica: capacità di ascolto, visione e politiche innovative in grado di migliorare concretamente la vita dei cittadini e sostenere lo sviluppo locale. I territori sono la nostra forza!”.

Nella giornata conclusiva, il segretario federale della Lega, Matteo Salvini, è intervenuto a Rivisondoli per chiudere ufficialmente i lavori, richiamando l’attenzione sull’unità del movimento e sul ruolo della base politica. Nel suo intervento ha sottolineato che “la forza della Lega è la truppa, è il popolo”.