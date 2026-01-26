Per le giovanissime dell’Ideale Montescaglioso, una serata da Serie A sotto le telecamere di Sky Sport! Ecco com’è andata

In un PalaErcole gremito in ogni ordine di posto e sotto i riflettori di Sky Sport, il CMB Futsal Team continua la sua corsa inarrestabile.

Le lucane superano 2-1 la Women Roma nello scontro diretto e allungano ulteriormente in testa alla classifica: capitoline ora a -6 e percorso perfetto per le biancazzurre, con 14 vittorie in 14 gare di regular season.

A impreziosire una serata già storica per il futsal lucano è stato il momento che ha preceduto il calcio d’inizio: le giovanissime atlete dell’Under 15 dell’Ideale Montescaglioso hanno accompagnato la Women Roma all’ingresso in campo, vivendo da protagoniste un’esperienza di grande prestigio in un palazzetto sold out e sotto le telecamere di Sky Sport.

Un gesto dal forte valore simbolico, che ha unito futsal d’élite e settore giovanile in un’immagine di grande impatto ed emozione.

La giovane società del Materano, realtà in forte crescita, era già stata ospite del CMB Futsal Team nello scorso weekend al Pala Saponara di Salandra in occasione della gara contro il Verona.

In quell’occasione si era consolidato un rapporto di amicizia e collaborazione, tra le due società suggellato dallo scambio di sciarpe e targhe ricordo, tra il presidente Rocco Auletta e una delegazione dell’Ideale Montescaglioso capitanate dal team manager Iolanda De Monte a testimonianza di una sinergia sincera e proficua.

Una bella e sana collaborazione che unisce la volontà di promuovere il futsal femminile nel territorio, al fine di offrire alle giovani atlete occasioni di crescita sportiva e umana.

Per le ragazze dell’Ideale Montescaglioso, accompagnare una squadra come la Roma in una partita di cartello rappresenta un’esperienza destinata a restare nel cuore: un ricordo indelebile che alimenta sogni, passione e senso di appartenenza a questo sport.

Sicuramente non mancheranno altre occasioni per rafforzare ulteriormente questa amicizia e collaborazione tra le due società, continuando a costruire percorsi condivisi e nuove esperienze formative per le giovani calciatrici, che porteranno con sé il ricordo di una serata speciale vissuta sul parquet del PalaErcole.