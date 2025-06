Bonus gas in Basilicata: arrivata la decisionse del Tar. Queste le ultime notizie

Negli ultimi giorni sono circolate alcune notizie riguardo al Bonus Gas regionale e nelle ultime ore c’è stata una ordinaria cautelare, non ancora di merito, del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Basilicata.

La Regione desidera fare chiarezza e rassicurare tutti i cittadini beneficiari.

Cosa è successo?

La Regione Basilicata, con l’obiettivo di aiutare famiglie e cittadini a risparmiare sulle bollette del gas, ha approvato un nuovo regolamento (disciplinare) che rende ancora più efficace il Bonus Gas.

Questo nuovo sistema, adottato dalla grande maggioranza delle società che forniscono gas in Basilicata, punta a garantire il massimo risparmio possibile per tutti i beneficiari.

Tuttavia, alcune società di vendita del gas hanno presentato un ricorso al TAR contro questo nuovo regolamento.

Secondo queste società, le nuove regole renderebbero meno conveniente per loro operare sul mercato e potrebbero portare a una riduzione dei loro guadagni.

La decisione del TAR

Il TAR della Basilicata ha accolto la richiesta di queste società e, in via temporanea, ha sospeso l’applicazione del nuovo regolamento.

È importante sottolineare che questa decisione non è una sentenza definitiva: si tratta solo di una misura cautelare, presa in attesa di una decisione finale che arriverà nei prossimi mesi.

Cosa cambia per i cittadini?

Nulla cambia per i cittadini beneficiari del Bonus Gas.

Il contributo continuerà ad essere erogato come sempre, secondo le regole già in vigore prima dell’approvazione del nuovo disciplinare. Nessun cittadino perderà il diritto al bonus e non ci saranno interruzioni o modifiche sulle bollette.

La Regione Basilicata vuole ricordare che la stragrande maggioranza delle famiglie lucane riceve il gas da società che hanno già aderito al nuovo regolamento, e che la situazione è pienamente sotto controllo.

L’impegno della Regione

La Regione Basilicata è da sempre al fianco delle famiglie e dei cittadini, soprattutto in un momento in cui il costo dell’energia rappresenta una sfida per molte persone.

La Regione continuerà a lavorare per garantire il massimo beneficio possibile, tutelando i diritti di tutti.

Per qualsiasi aggiornamento, sarà cura della Regione informare tempestivamente la popolazione.