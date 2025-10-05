Bernalda avvisa i cittadini: “occupare il Parcheggio disabili è Rubare Dignità. Multa fino a 990€”. I dettagli

Giù le Mani dai Loro Diritti: Parcheggiare sul Parcheggio disabili è Rubare Dignità. Multa fino a 990€.

L’amministrazione comunale di Bernalda scrive:

“Cari Cittadini,

Il senso civico è rispetto e inclusione.

Occuparsi dei più fragili significa prendersi cura della nostra comunità.

NON C’È SCUSA. I “CINQUE MINUTI” SONO UN FURTO DI DIGNITÀ.

Il “mi fermo solo cinque minuti” è la scusa di tutti e, sommata, rende occupato lo stallo per un’intera giornata, specie davanti a poste, supermercati e uffici.

Per chi ha una disabilità, quello spazio è vitale: negarlo significa togliere tempo, autonomia e dignità.

CONSEGUENZE SEVERE:

Multa da 330 a 990 euro

4 punti in meno sulla patente

CONTRASSEGNO DISABILI (CUDE):

Valido solo se il titolare è presente a bordo, come conducente o passeggero.

Usarlo impropriamente è un atto di disonestà verso tutta la comunità.

Rispetto e legalità sono la misura della nostra civiltà.

Dimostriamo che Bernalda è una città che include e protegge i diritti di tutti.

Uniti per la Civiltà e il Rispetto”.