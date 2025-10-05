Bernalda avvisa i cittadini: “occupare il Parcheggio disabili è Rubare Dignità. Multa fino a 990€”. I dettagli

Giù le Mani dai Loro Diritti: Parcheggiare sul Parcheggio disabili è Rubare Dignità. Multa fino a 990€.
L’amministrazione comunale di Bernalda scrive:
“Cari Cittadini,
Il senso civico è rispetto e inclusione.
Occuparsi dei più fragili significa prendersi cura della nostra comunità.
NON C’È SCUSA. I “CINQUE MINUTI” SONO UN FURTO DI DIGNITÀ.
Il “mi fermo solo cinque minuti” è la scusa di tutti e, sommata, rende occupato lo stallo per un’intera giornata, specie davanti a poste, supermercati e uffici.
Per chi ha una disabilità, quello spazio è vitale: negarlo significa togliere tempo, autonomia e dignità.
CONSEGUENZE SEVERE:
- Multa da 330 a 990 euro
- 4 punti in meno sulla patente
CONTRASSEGNO DISABILI (CUDE):
Valido solo se il titolare è presente a bordo, come conducente o passeggero.
Usarlo impropriamente è un atto di disonestà verso tutta la comunità.
Rispetto e legalità sono la misura della nostra civiltà.
Dimostriamo che Bernalda è una città che include e protegge i diritti di tutti.
Uniti per la Civiltà e il Rispetto”.