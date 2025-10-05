ULTIME NEWS

A Bernalda corso gratuito sull’uso dell’Intelligenza Artificiale: ecco i dettagli

5 Ottobre 2025

Martedì 7 Ottobre ore 16:00 presso l’Auditorium Comunale “Franco Pizzolla” si terrà una lezione introduttiva sugli strumenti di Intelligenza Artificiale: come funzionano, quali rischi comportano e come possono essere utilizzati per gestire documenti, creare immagini e video, o persino generare musica.

Spiega l’amministrazione comunale di Bernalda:

“Dopo la lezione, i partecipanti potranno iscriversi alle esercitazioni pratiche che si svolgeranno Mercoledì 8 Ottobre mattina e pomeriggio.

Durante il laboratorio ognuno sarà seguito dal docente per sperimentare in prima persona alcuni degli esempi mostrati:

  • generare immagini,
  • estrarre informazioni da documenti complessi,
  • comporre un brano musicale, e molto altro.

L’Intelligenza Artificiale è una tecnologia per tutti: semplice da usare se si conoscono le basi.

La partecipazione è gratuita”.