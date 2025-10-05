A Bernalda corso gratuito sull’uso dell’Intelligenza Artificiale: ecco i dettagli

Martedì 7 Ottobre ore 16:00 presso l’Auditorium Comunale “Franco Pizzolla” si terrà una lezione introduttiva sugli strumenti di Intelligenza Artificiale: come funzionano, quali rischi comportano e come possono essere utilizzati per gestire documenti, creare immagini e video, o persino generare musica.
Spiega l’amministrazione comunale di Bernalda:
“Dopo la lezione, i partecipanti potranno iscriversi alle esercitazioni pratiche che si svolgeranno Mercoledì 8 Ottobre mattina e pomeriggio.
Durante il laboratorio ognuno sarà seguito dal docente per sperimentare in prima persona alcuni degli esempi mostrati:
- generare immagini,
- estrarre informazioni da documenti complessi,
- comporre un brano musicale, e molto altro.
L’Intelligenza Artificiale è una tecnologia per tutti: semplice da usare se si conoscono le basi.
La partecipazione è gratuita”.