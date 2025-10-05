È del Materano il ricercatore e docente Gianluigi Albano premiato con questa prestigiosa Medaglia! Complimenti

A Gianluigi Albano, docente di Chimica organica al Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale dell’Università di Parma, di Montalbano Jonico, è stata assegnata la prestigiosa Medaglia Giacomo Ciamician 2025 della Società Chimica Italiana.

La cerimonia di consegna della Medaglia è avvenuta in occasione del XLII Convegno Nazionale della Divisione di Chimica Organica della Società Chimica Italiana (CDCO 2025), che si è svolto nei giorni scorsi a Villasimius (Cagliari).

Nel corso del convegno il prof Albano ha tenuto una lecture plenaria nella quale ha esposto gli aspetti salienti della sua ricerca.

Il Premio, istituito nel 1979 dalla Divisione di Chimica organica della Società Chimica Italiana, è conferito annualmente a ricercatrici e ricercatori italiani di età inferiore a 40 anni, che abbiano conseguito il Dottorato di Ricerca da non più di 7 anni, e che si siano distinti per ricerche di particolare originalità ed interesse, anche applicativo, nel campo della Chimica organica.

Il prof. Albano è stato premiato per le sue ricerche fortemente incentrate sulla progettazione, sintesi e caratterizzazione di nuovi materiali funzionali organici chirali con forti proprietà chirottiche non-reciproche in film sottili. Più precisamente si tratta di sistemi capaci di assorbire ed emettere luce di polarizzazione circolare opposta dalle due facce del film. A lungo rimasti inesplorati, negli ultimi anni questi materiali hanno iniziato a trovare applicazioni tecnologiche altamente innovative nel campo dell’optoelettronica organica.

Prima di arrivare a Parma, la carriera accademica di Gianluigi Albano aveva fatto tappa a Pisa e a Bari.

Da maggio 2025 è stato chiamato nel ruolo di professore associato di Chimica organica al Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale dell’Università di Parma nell’ambito del Progetto “Dipartimenti di Eccellenza” COMP-R.

La Medaglia Ciamician si aggiunge a numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali ottenuti dal giovane ricercatore negli ultimi anni.

Tra questi il primo Premio dei Reaxys SCI Early Career Researcher Awards 2019 conferito da Elsevier, il Premio Flavio Bonati 2022 del Gruppodi Chimica Organometallica della Società Chimica Italiana e più recentemente la prestigiosa European Young Chemists’ Award 2024 Gold Medal della European Chemical Society (EuChemS) per la categoria Early Career Researcher.