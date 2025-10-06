Policoro: condannato con 20000 euro di multa. Ecco l’intervento dei Carabinieri

Quattro anni e due mesi di reclusione e 20.000 euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento durante la custodia cautelare, è la condanna inflitta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Matera nei confronti di un pregiudicato di Policoro a processo con rito abbreviato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

La vicenda processuale trae origine da una mirata attività finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti posta in essere dai Carabinieri della Compagnia di Policoro che, il 18 dicembre 2024, avevano tratto in arresto il 40enne.

In particolare l’uomo, notato da una pattuglia di Carabinieri con atteggiamento sospetto mentre camminava in un’area periferica della cittadina jonica, veniva fermato e, all’esito di un minuzioso controllo e della conseguente perquisizione personale, trovato in possesso di diversi involucri contenenti complessivamente oltre 300 grammi di eroina e 27 grammi di marijuana, occultati all’interno dello zainetto che indossava.

Nella successiva perquisizione domiciliare, venivano rinvenuti ulteriori 9 dosi di eroina nonché materiale per la pesatura.