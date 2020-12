Basilicata verso la zona gialla: Rt sotto l’1! E’ lo stesso Bardi ad annunciarlo

Di seguito le parole del Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, in merito all’emergenza Coronavirus nella nostra Regione:

“Mi dicono che l’algoritmo classificherebbe la Basilicata ancora come zona arancione.

Ma il nostro Rt è a 0,86, in forte calo rispetto alle settimane precedenti e comunque al di sotto della media nazionale.

Non solo: abbiamo ulteriormente ampliato i posti per ricovero covid presso le strutture preposte e rafforzato il monitoraggio avviando uno screening massicciò con test rapidi (20.000 su Potenza e 20.000 su Matera).

Se le cose proseguiranno così, nei prossimi giorni è prevista anche la riapertura delle scuole.

Mi chiedo, e mi unisco ai colleghi Governatori che già hanno espresso perplessità in merito, perché essere schiavi di un algoritmo che sembra non tenere conto dei progressi raggiunti, dei sacrifici dei cittadini e dello stato dei territori.

I lucani anche in questa seconda ondata hanno risposto in maniera esemplare rispettando le regole, la regione e gli enti locali hanno fatto la loro parte in maniera efficace.

Meritiamo la zona gialla”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)