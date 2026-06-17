La Nazionale del calcio in carrozzina fa tappa a Matera con una sfida amichevole. I dettagli

La preparazione per i mondiali d’Argentina 2026 passa dalla Basilicata e da Matera.
Gli azzurri del Powerchair football sono di stanza in questi giorni a Matera, in vista dell’impegno più importante per il tricolore, che si terrà al Buenos Aires Olympic Park dal 18 al 24 ottobre prossimi.
Evento clou del primo raduno ufficiale della nazionale in una regione del Sud Italia, sarà l’All Stars Game, sabato 20 giugno prossimo alle 17 al Palalanera “Giannino Grieco” di Matera, una sfida amichevole che vedrà opposta la Nazionale a una selezione dei migliori talenti del campionato italiano.
Per molti atleti che ancora non ne fanno parte, anche un’occasione di entrare nell’orbita della Nazionale italiana.
Primo sostenitore dell’evento Fipps, la federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport, che raggruppa sotto la sua bandiera gli sport praticati con carrozzine elettriche, come hockey e calcio, è naturalmente il Cip Basilicata.
Come ricorda il presidente del Cip, Gerardo Zandolino, il Comitato paralimpico lucano è in prima linea, nelle scuole e non solo, per promuovere:
“lo sport paralimpico e l’inclusione attraverso la collaborazione reale fra i ragazzi senza distinzione di nessuno genere.
Perché lo sport unisce davvero tutti, in quanto strumento di realizzazione personale e di superamento dei limiti di ognuno di noi.
Tutti gli sportivi, senza distinzione, sono accomunati dal coraggio di alzare l’asticella un po’ di più ad ogni gara, ad ogni allenamento.
Questa la filosofia che con il Cip vogliamo trasmettere attraverso i tanti eventi che promuoviamo in Basilicata”.
Di seguito la locandina con i dettagli.