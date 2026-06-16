Da Stigliano prende il via questa mostra itinerante: racconterà idee e progetti per il rilancio della Montagna materana. I dettagli

È stata inaugurata Venerdì 12 Giugno, presso la Sala Zanardelli del Comune di Stigliano, la mostra “Atlante conoscitivo della Montagna Materana”, un’esposizione che raccoglie e presenta i risultati delle sedici tesi sviluppate nell’ambito del Master Universitario di I livello “SHIR – Sustainable Heritage, Innovation and Resilience. Cultural Projects in Fragile Internal and Coastal Territories”, coordinato dalla professoressa Marianna Calia dell’Università degli Studi della Basilicata.

L’iniziativa valorizza il lavoro svolto dagli allievi del Master, giovani architetti e ingegneri che, nel corso degli ultimi mesi, hanno elaborato progetti e riflessioni sui temi del patrimonio culturale, della resilienza territoriale e dello sviluppo sostenibile delle aree interne, con particolare attenzione al territorio della Montagna Materana.

Alle attività didattiche del Master hanno contribuito numerosi docenti del Dipartimento per l’Innovazione Umanistica Scientifica e Sociale (DIUSS).

La mostra sarà ospitata, con inaugurazioni programmate ogni venerdì pomeriggio fino al 3 luglio, nei Comuni dell’Unione Collina Materana, rimanendo aperta per una settimana in ciascuna sede.

L’obiettivo è consolidare e valorizzare la collaborazione e il dialogo tra amministrazioni dell’Area Interna Montagna Materana, Università, istituzioni e comunità locali.

Il coordinamento scientifico della mostra è affidato al professor Antonio Conte e alla professoressa Marianna Calia.

Il Master SHIR rientra tra le attività del progetto transnazionale TNE FraMMET, finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca e coordinato dall’Università degli Studi della Basilicata in qualità di capofila.

Il progetto coinvolge, oltre a UNIBAS, il Politecnico di Bari, l’Università degli Studi di Salerno, l’Università Parthenope di Napoli e l’Università degli Studi di Genova, insieme a sedici università partner di Argentina, Ecuador e Colombia.

La mostra rappresenta un’importante occasione di confronto tra ricerca accademica e territorio.

Le comunità locali, che hanno accolto e ispirato il lavoro degli studenti e dei ricercatori, diventano protagoniste di un percorso di conoscenza condivisa che unisce dimensione internazionale e valorizzazione delle identità locali.

Le esperienze maturate nell’ambito del Master contribuiscono a promuovere nuove prospettive di sviluppo per le aree fragili e interne della Basilicata, favorendo processi di crescita culturale, innovazione e progettualità futura.

Ecco il Calendario della mostra:

19 Giugno – San Mauro Forte, Sala Consiliare, in collaborazione con il Comune di Accettura;

26 Giugno – Craco Vecchia, Convento di San Pietro, in collaborazione con il Comune di Aliano;