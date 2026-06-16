A Policoro e Matera conto alla rovescia per il MiniBasket in Piazza: ecco quando la presentazione ufficiale

Si terrà Giovedì 18 Giugno 2026 con inizio alle ore 10.00 nella Sala “Mandela” del Comune di Matera la presentazione ufficiale della 34° edizione del MiniBasket in Piazza.

Inoltre, questa edizione della manifestazione internazionale raddoppia, sempre Giovedì dalle ore 18.00, la kermesse sarà presentata anche nella sala consiliare del Comune di Policoro, per raccontare le novità assolute del 2026.

La città di Matera e tante realtà limitrofe della provincia di Matera e della vicina Puglia ospiteranno ben 48 squadre provenienti da quattro Continenti in una grandissima festa di sport, divertimento, amicizia e condivisione di tutti questi valori, accogliendo i mini atleti tra 11 e 9 anni d’età.

La conferenza che si terrà a Matera sarà ricca di spunti e ospiti, vedrà come padrone di casa il primo dirigente della Pielle Basket Matera, il presidente Giovanni Cotrufo, assieme ai dirigenti della società: Luciano Cotrufo e Angelo Tedesco.

Parleranno della 34° edizione del MiniBasket in Piazza, inoltre, le più alte cariche Istituzionali della città di Matera e del mondo della Pallacanestro, perché l’evento è parte del programma di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026, con il sostegno del Comune di Matera e della Fondazione Matera-Basilicata 2019.

Nell’occasione, oltre alla manifestazione, sarà presentato a cura di Ilaria Martinelli, il calendario delle sfide che condurrà la manifestazione sino alla finalissima in Piazza Vittorio Veneto a Matera, del 27 Giugno, ma anche degli eventi collaterali nei quali i mini atleti e tutti gli accompagnatori saranno immersi nella settimana di ospitalità a Matera e nelle città limitrofe, dove si disputeranno le gare della kermesse tra Basilicata e Puglia.

Nel pomeriggio, dalle ore 18:00 ci sarà un ulteriore incontro coordinato assieme alla società Asd Policoro nella sala consiliare del Comune di Policoro, per presentare il primo evento legato al MiniBasket in Piazza che si svolgerà completamente sul lungomare della costa Jonica.

Un momento importante di interconnessione tra sport e turismo, attività all’aperto e mare, società e territorio.

La conferenza sarà tenuta assieme agli amministratori locali, che hanno coadiuvato e promosso l’organizzazione dell’evento a Policoro e sul suo lungomare.