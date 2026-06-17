Matera, la Madonna della Bruna attraversa la città: ecco il programma della Peregrinatio

A Matera la 𝐏𝐞𝐫𝐞𝐠𝐫𝐢𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐒𝐚𝐜𝐫𝐚 𝐈𝐦𝐦𝐚𝐠𝐢𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐒𝐒. 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐁𝐫𝐮𝐧𝐚 attraverserà la città dalla Basilica Cattedrale alla Parrocchia “Maria SS. Addolorata”.
Tutti gli appuntamenti sono consultabili sul programma cartaceo e digitale (tinyurl.com/ProgrammaBruna2026).
Qui riportiamo i momenti salienti:
- Sabato 20 Giugno, Basilica Cattedrale.
Ore 19.00 – Santa Messa.
Ore 20.00 – Percorso in auto.
Ore 20.30 – Accoglienza della Sacra Immagine in viale Europa, a seguire processione fino alla Parrocchia “Maria SS. Addolorata” e momento di preghiera.
- Lunedì 22 Giugno, Parrocchia “Maria SS. Addolorata”
Ore 19.00
Celebrazione Santa Messa.
Al termine, processione a piedi dalla Parrocchia Parrocchia “Maria SS. Addolorata” e rientro della Sacra Immagine in Cattedrale.
Di seguito la locandina con i dettagli.