Basilicata, auguri a nonno Antonio per i suoi 100 anni!

Baragiano celebra i 100 anni di Antonio Gliubizzi.

Il Sindaco, dott. Giuseppe Galizia, ha avuto il piacere di celebrare il centesimo compleanno del signor Antonio Gliubizzi, un traguardo straordinario che rappresenta un esempio di vita, sacrificio e dedizione.

A nome dell’intera comunità, il Sindaco ha consegnato una targa ricordo e la riproduzione dell’atto di nascita, rendendo omaggio a un cittadino che, con la sua storia, i suoi valori e la sua esperienza, rappresenta una parte importante della memoria collettiva del nostro paese.

Al signor Antonio giungano i più sinceri auguri per questo prestigioso traguardo, con l’auspicio che il suo esempio continui a essere fonte di ispirazione per le nuove generazioni.