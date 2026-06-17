Meteo Matera: arriva l’anticiclone africano, sole e temperature in aumento. Le previsioni

Sulle regioni meridionali proseguirà la fase stabile e in prevalenza asciutta, con le uniche eccezioni rappresentate dalla formazione di addensamenti diurni sui settori interni e lungo l’Appennino, in un contesto comunque generalmente asciutto.
Le temperature saliranno progressivamente: si noterà infatti un netto incremento termico da giovedì in poi, per il rinforzo dell’anticiclone africano con punte di 36/38°C in pianura entro il weekend.
Ma che tempo ci attende su Matera?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 18 Giugno, avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 32°C, la minima di 20°C.
Venerdì 19 Giugno avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 33°C, la minima di 22°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.