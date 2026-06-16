Giro d’Italia Next Gen, Matera si tinge di rosa, dai Sassi la città dei giovani si mette in vetrina

Conto alla rovescia per il Giro d’Italia Next Gen: Matera è pronta a mettersi in mostra davanti al mondo.

Domani 17 giugno, a partire dalle ore 13 da Piazza San Pietro Caveoso, scatterà la quarta tappa della corsa internazionale dedicata ai migliori talenti del ciclismo mondiale Under 23.

Prima del via ufficiale verso Corato, i corridori attraverseranno i Sassi in una suggestiva passerella che regalerà immagini spettacolari della città patrimonio mondiale UNESCO, trasformando Matera in un palcoscenico di sport, bellezza e promozione territoriale.

L’evento rappresenta un’occasione di visibilità per la città, che per un giorno sarà al centro dell’attenzione nazionale e internazionale grazie alla copertura mediatica della manifestazione organizzata da RCS Sport.

Le immagini dei Sassi, delle chiese rupestri e degli scorci che hanno reso Matera celebre nel mondo accompagneranno il racconto della corsa, contribuendo a rafforzare il posizionamento della città come destinazione turistica, culturale e sempre più attrattiva per le nuove generazioni.

Il Sindaco Antonio Nicoletti ha ricordato come Matera intenda costruire il proprio futuro investendo sui giovani, sottolineando che “ospitare la partenza di una tappa della più importante corsa internazionale Under 23 significhi accogliere i campioni di domani e offrire loro uno scenario unico al mondo”.

Per l’assessora al Turismo Simona Orsi “il Giro Next Gen rappresenta una grande opportunità di marketing territoriale.

Lo sport è uno dei più efficaci strumenti di promozione delle destinazioni e la partenza dai Sassi consentirà di raggiungere milioni di persone attraverso immagini che raccontano l’unicità di Matera.

La città continua a investire nella sua vocazione turistica e culturale, affiancando ai grandi attrattori del patrimonio storico eventi capaci di generare interesse, presenze e notorietà”, ha evidenziato l’assessora Orsi.

Un messaggio che guarda soprattutto alle nuove generazioni, e che lancia l’assessore alle Politiche giovanili Giuseppe Casino. “Questa è la corsa dei giovani talenti che sognano di diventare protagonisti del ciclismo mondiale.

Matera vuole essere sempre più una città dei giovani, una città che offre opportunità, che valorizza il merito, che sostiene la crescita personale e professionale delle nuove generazioni. Accogliere qui gli atleti del futuro significa lanciare un messaggio chiaro: i giovani sono una risorsa strategica per il nostro presente e per il nostro domani”.

L’assessore allo Sport Giuliano Paterino sottolinea il valore dell’appuntamento sportivo. “Vedere partire dai Sassi i migliori talenti del ciclismo internazionale è motivo di orgoglio per tutta la comunità. Sarà una grande festa di sport, capace di coinvolgere cittadini, appassionati e visitatori, promuovendo al tempo stesso i valori della sana competizione, dell’impegno e della passione che lo sport sa trasmettere”.

Tutto è pronto per l’arrivo della carovana rosa a Matera, che si prepara dunque a vivere una giornata speciale, nella quale il fascino millenario dei Sassi incontrerà l’energia e l’entusiasmo dei campioni di domani, in un connubio perfetto tra promozione del territorio, sport e valorizzazione delle nuove generazioni.