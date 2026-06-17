In Basilicata arrivano i The Kolors per un gran concerto!

Sarà uno degli eventi musicali più attesi dell’estate lucana quello in programma domenica 21 giugno a Castelsaraceno (PZ), dove arriveranno i The Kolors per una serata che si preannuncia unica.

La band guidata da Stash porterà sul palco tutta l’energia e il sound che negli ultimi anni l’hanno resa una delle realtà più amate del panorama pop italiano, protagonista di un successo straordinario che continua a conquistare pubblico e classifiche.

Sarà un viaggio attraverso i più grandi successi del gruppo, da “Everytime” e “Frida (Mai, mai, mai)” fino alle hit che hanno dominato le radio negli ultimi anni come “Italodisco”, autentico fenomeno internazionale certificato da milioni di ascolti e capace di conquistare classifiche in tutta Europa.

Non mancheranno inoltre brani come “Un ragazzo una ragazza”, “Tu con chi fai l’amore” e le altre canzoni che hanno confermato la straordinaria capacità della band di creare tormentoni generazionali.

Con uno spettacolo ricco di energia, ritmo e coinvolgimento, i The Kolors sono oggi sinonimo di grande intrattenimento dal vivo.

Le loro performance riescono a unire sonorità pop, funk, elettroniche e influenze internazionali, dando vita a concerti capaci di coinvolgere pubblici di tutte le età.

Nati artisticamente a Napoli e affermatisi a livello nazionale dopo la vittoria di “Amici” nel 2015 con l’album “Out”, i The Kolors hanno costruito un percorso di costante crescita che li ha portati a diventare una delle band italiane più ascoltate degli ultimi anni.

Guidati dal frontman Stash Fiordispino, il gruppo ha saputo reinventarsi mantenendo una forte identità musicale e conquistando un pubblico sempre più ampio.

Negli ultimi anni il loro nome è stato legato ad alcuni dei più grandi successi radiofonici del panorama italiano.

“Italodisco” è diventata una delle canzoni simbolo dell’estate italiana, ottenendo importanti riconoscimenti e una diffusione internazionale senza precedenti per il gruppo.

L’appuntamento del 21 giugno a Castelsaraceno si preannuncia come una grande festa della musica dal vivo, pronta a richiamare spettatori da tutta la Basilicata e dalle regioni limitrofe per una serata all’insegna del divertimento, delle emozioni e delle hit che hanno segnato gli ultimi anni della musica italiana.

Foto copertina: Chiara Mirelli