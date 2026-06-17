Basentana, attenzione alla pioggia di multe! Da ieri è tornato attivo questo autovelox, massimo 70 km/h

Dalle ore 00:01 di martedì 16 giugno 2026 è nuovamente attivo il sistema di rilevazione elettronica della velocità installato lungo la SS 7 Var/B Variante di Potenza, in località Varco d’Izzo, in direzione Potenza.

La riattivazione del dispositivo segue la conclusione dei lavori di riqualificazione della piattaforma stradale eseguiti da Anas, lungo il tratto interessato, e la conseguente revoca delle ordinanze che avevano comportato la sospensione temporanea dell’attività di controllo elettronico della velocità.

Contestualmente, il Comune di Potenza provvederà al ripristino della prescritta segnaletica di preavviso, contemplata dalla normativa vigente, al fine di garantire la massima informazione agli utenti della strada.

L’Amministrazione comunale intende ribadire come il controllo della velocità rappresenti uno strumento fondamentale di prevenzione e sicurezza stradale.

Il rispetto dei limiti di velocità costituisce infatti uno degli elementi essenziali per la riduzione dell’incidentalità e per la tutela della vita e dell’incolumità di automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni.

La riattivazione dell’autovelox in località Varco d’Izzo persegue l’obiettivo di promuovere comportamenti di guida più prudenti e responsabili lungo una delle principali direttrici di accesso alla città.

Si invitano pertanto tutti gli utenti della strada a prestare la massima attenzione alla segnaletica presente e a rispettare i limiti di velocità vigenti, contribuendo così a rendere più sicura la circolazione per l’intera comunità.