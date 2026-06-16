Raddoppio della SS7 Matera-Ferrandina: convocato un Consiglio Comunale straordinario

Il Comune di Matera informa:
“Facendo seguito a quanto deciso durante le sedute della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari tenutesi in data 29.05.2026 e in data 11.06.2026, si comunica che il Consiglio Comunale è convocato in seduta straordinaria aperta alle ore 9:30 di lunedì 22 Giugno 2026 presso la Sala Pasolini sita in via Sallustio – Matera, per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:
- 1. Dibattito avente ad oggetto: “Richiesta di convocazione di un Consiglio comunale aperto con la partecipazione dell’Assessore Regionale alle Infrastrutture e dei rappresentanti dell’Anas. Richiesta di accesso e illustrazione del tracciato progettuale candidato al finanziamento per il raddoppio della SS7 Matera – Ferradina”.
Si comunica, inoltre, che viene garantita la pubblicità della seduta consiliare mediante trasmissione in diretta streaming sul canale YouTube “Comune di Matera” e/o sul sito istituzionale del Comune di Matera all’indirizzo https://comune.matera.it/novita/nuove-dirette-streaming-per-il-consiglio-comunale-di-matera/”.