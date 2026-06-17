Matera si veste di rosa e conquista la scena nazionale e internazionale!

Matera si veste di rosa e conquista ancora una volta la scena nazionale e internazionale.

Tra il calore della gente, il fascino dei Sassi e l’energia dei giovani campioni del ciclismo, questa mattina Piazza San Pietro Caveoso è stata il palcoscenico della partenza della quarta tappa del Giro d’Italia Next Gen 2026, la “Matera-Corato”.

Il Comune di Matera ha preso parte all’appuntamento sportivo con gli assessori Simona Orsi, Giuliano Paterino e Giuseppe Casino, in una giornata di grande entusiasmo, partecipazione e visibilità.

Dalla suggestiva Piazza San Pietro Caveoso è stato dato lo start alla tradizionale passeggiata iniziale tra i Sassi, offrendo immagini straordinarie di uno dei luoghi più iconici d’Italia e contribuendo a promuovere Matera davanti a un pubblico nazionale e internazionale.

Matera si conferma una città giovane, dinamica e accogliente, capace di attrarre eventi di prestigio e di offrire ai ragazzi occasioni di crescita, partecipazione e condivisione attraverso i valori dello sport.

L’atmosfera di festa che ha accompagnato la partenza della tappa ha testimoniato ancora una volta il forte legame tra la città e i grandi eventi, in un clima di gioia e coinvolgimento che ha reso questa giornata un momento speciale per cittadini, visitatori e appassionati.