A Ferrandina nuova sede per Guardia Medica e Distretto Sanitario. L’avviso

L’Azienda Sanitaria Locale di Matera informa i cittadini che, a partire dalle ore 20:00 di oggi, Mercoledì 17 Giugno, il servizio di Continuità Assistenziale sarà operativo nella nuova sede della Casa di Comunità di Ferrandina situata in Via Giovanni Di Cio.
Restano invariati il numero telefonico 0835/253985 del servizio e gli orari di attività:
- Giorni feriali, dalle ore 20:00 alle ore 8:00 del giorno successivo;
- Giorni prefestivi, dalle ore 10:00 del giorno prefestivo fino alle ore 8:00 del giorno successivo al festivo.
L’Asm comunica inoltre che a decorrere dalla data 18 giugno 2026 tutte le attività sanitarie del Distretto di Ferrandina saranno trasferite nella nuova sede della Casa di Comunità in via Giovanni Di Cio.
Gli orari di apertura saranno i seguenti:
- Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00;
- Martedì e Giovedì dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00.
L’ASM ringrazia per la collaborazione e conferma il proprio impegno nel garantire servizi sanitari sempre più vicini alle esigenze dei cittadini.