Acquedotto Lucano fa sapere che a causa di un intervento straordinario sulla condotta suburbana Matera – Venusio, in data odierna 17/06/2026, l’erogazione idrica potrà subire cali di pressione o interruzione idrica nel borgo Venusio e ai frontisti della SS99 nel tratto borgo Venusio – limite di Regione dalle ore 9:00 fino alle ore 17:00, salvo imprevisti.
Matera, niente acqua in queste zone
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La Provincia di Matera entra nel progetto per l’innovazione energetica: 5 nuovi laboratori didattici. I dettagli
La Provincia di Matera rafforza il proprio impegno nel campo dell’innovazione e della transizione energetica aderendo in via definitiva al progetto “SI FA – Società…
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Basilicata in lutto per il cardinale Camillo Ruini: questo il messaggio dei Vescovi
Riceviamo e pubblichiamo il messaggio dei Vescovi lucani per la morte del Cardinale Camillo Ruini: “L’Arcivescovo Metropolita e Presidente della Conferenza Episcopale di Basilicata si…
Bonus stipendio, fino a 1.200 euro in più in busta paga: chi può riceverlo e quali sono i requisiti
Un bonus sullo stipendio che può arrivare fino a 1.200 euro l’anno. Nel 2026 torna infatti al centro dell’attenzione, fa sapere leggo, il trattamento integrativo,…
Caritas Italiana: “Sempre più poveri, sempre più a lungo”. Il rapporto
È stato presentato questa mattina, presso la Sala San Francesco della Conferenza Episcopale Italiana, il Report statistico nazionale 2026 sulla povertà in Italia di Caritas…
Policoro: per la Giornata del Rifugiato due giornate di eventi dedicate ai temi dell’accoglienza e non solo. Il programma
Il coraggio di chi parte, il coraggio di chi accoglie, ma soprattutto il coraggio di costruire comunità. È questo il filo conduttore di “Onde di…
Raddoppio della SS7 Matera-Ferrandina: convocato un Consiglio Comunale straordinario
Il Comune di Matera informa: “Facendo seguito a quanto deciso durante le sedute della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari tenutesi in data 29.05.2026 e…
Poste Italiane assume diplomati a tempo indeterminato: ecco requisiti e come candidarsi
Poste Italiane torna ad assumere e lo fa con una proposta molto interessante. Ha aperte le selezioni per operatori di sportello da inserire con contratto…
Spesa meno cara, ma l’inflazione fa aumentare bollette e carburanti: i dati Istat
Sale al +3,2% l’inflazione italiana di maggio 2026, da +2,7% di aprile, mentre i prezzi al consumo aumentano dello 0,4% in un solo mese. Lo…
Policoro: 10 Sindaci per il Patto territoriale integrato “Metapontino”. Ecco di cosa si tratta
Quella di oggi, 16 giugno 2026, è una data storica per dieci Comuni dell’area jonica che uniscono le forze per promuovere insieme il proprio sviluppo,…
A Policoro e Matera conto alla rovescia per il MiniBasket in Piazza: ecco quando la presentazione ufficiale
Si terrà Giovedì 18 Giugno 2026 con inizio alle ore 10.00 nella Sala “Mandela” del Comune di Matera la presentazione ufficiale della 34° edizione del…
Da Stigliano prende il via questa mostra itinerante: racconterà idee e progetti per il rilancio della Montagna materana. I dettagli
È stata inaugurata Venerdì 12 Giugno, presso la Sala Zanardelli del Comune di Stigliano, la mostra “Atlante conoscitivo della Montagna Materana”, un’esposizione che raccoglie e…
Lavori all’ospedale Madonna delle Grazie: miglioreranno sicurezza, accessibilità e funzionalità. I dettagli
L’Azienda Sanitaria Locale di Matera informa che dal 15 Giugno sono iniziati i lavori di consolidamento dei muri di contenimento prospicienti il Pronto Soccorso e…