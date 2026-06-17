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Matera, niente acqua in queste zone

17 Giugno 2026

Acquedotto Lucano fa sapere che a causa di un intervento straordinario sulla condotta suburbana Matera – Venusio, in data odierna 17/06/2026, l’erogazione idrica potrà subire cali di pressione o interruzione idrica nel borgo Venusio e ai frontisti della SS99 nel tratto borgo Venusio – limite di Regione dalle ore 9:00 fino alle ore 17:00, salvo imprevisti.