Basilicata in lutto per il cardinale Camillo Ruini: questo il messaggio dei Vescovi

Riceviamo e pubblichiamo il messaggio dei Vescovi lucani per la morte del Cardinale Camillo Ruini:

“L’Arcivescovo Metropolita e Presidente della Conferenza Episcopale di Basilicata si unisce al cordoglio di Papa Leone e di tutta la Chiesa per la morte del Cardinale Camillo Ruini, già presidente della Cei e Vicario di Roma.

Lo affida insieme ai Vescovi di Basilicata e al popolo di Dio al Signore della Misericordia, che lo ha chiamato a godere la luce del suo volto. Una vita spesa nella coerenza credibile al servizio del Vangelo. Guidò la Chiesa italiana con profondo senso della storia e coraggiosa lungimiranza.

Attento alle domande profonde che gravitano nel cuore umano, difese con consapevolezza quella “verità che ci fa liberi” e che riempie il cuore di gioia. Custodì con affetto e senso dell’obbedienza il legame con il Papa, aiutandolo a servire quella carità che è forma dell’unità.

L’Arcivescovo ha ricordato personalmente il compianto Cardinale Ruini che nel 1995 lo accolse e lo presentò a san Giovanni Paolo II come il Parroco più giovane di Roma.

Grati al Signore per il dono di questo Pastore schietto e tenace, lo affidiamo nelle mani del Risorto perché consegni a lui il premio per le sue fatiche”.