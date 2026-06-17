Inaugurazione del nuovo Reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera

L’Azienda Sanitaria Locale di Matera invita gli organi di informazione all’inaugurazione del rinnovato Reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale “Madonna delle Grazie”, un intervento che rafforza significativamente la capacità assistenziale del territorio e rappresenta un ulteriore passo nel percorso di ammodernamento delle strutture sanitarie della provincia.

Mercoledì 18 giugno 2025 – Ore 10.30

Reparto di Malattie Infettive – Corpo B, terzo piano

L’opera, realizzata nell’ambito del programma nazionale di potenziamento della rete ospedaliera, ha consentito la realizzazione di 14 posti letto dedicati, dotati di impianti tecnologici all’avanguardia e progettati secondo i più moderni standard di sicurezza, efficienza e comfort.

L’intervento si inserisce in un più ampio programma di riqualificazione infrastrutturale che ha interessato l’intero presidio ospedaliero e che comprende, oltre al completo rinnovamento impiantistico del reparto, l’implementazione di un avanzato sistema centralizzato di gestione degli impianti tecnologici e aeraulici.

L’inaugurazione sarà l’occasione per presentare alla comunità una struttura rinnovata, capace di coniugare innovazione tecnologica, sicurezza e umanizzazione degli spazi di cura.

Interverranno rappresentanti delle istituzioni regionali, della direzione strategica dell’ASM e i professionisti che hanno contribuito alla realizzazione del progetto.