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Esami di Stato in Basilicata: il messaggio di Bardi agli studenti

17 Giugno 2026

In occasione dell’inizio degli Esami di Stato, che domani vedranno impegnati 5.097 studenti lucani nella prima prova scritta, il Presidente della Regione, Vito Bardi, rivolge un messaggio di incoraggiamento e di affettuoso augurio a tutti i candidati.

“L’esame di maturità – sostiene Bardi – rappresenta da sempre uno spartiacque fondamentale nella vita di ogni giovane.

È il momento in cui si tirano le somme di un percorso di studi durato anni, ma è soprattutto la porta d’accesso verso il futuro, sia esso universitario o lavorativo.

A tutti i ragazzi e le ragazze della Basilicata che da domani siederanno sui banchi per affrontare questa prova, voglio dire di mantenere la serenità e di avere piena fiducia nelle proprie capacità”.

Il governatore lucano sottolinea il valore del capitale umano per lo sviluppo del territorio: “La nostra regione ha un immenso bisogno dell’energia, dell’intelligenza e delle competenze di questa generazione.

Il nostro impegno istituzionale è e sarà sempre rivolto a creare le condizioni affinché possiate realizzare qui i vostri progetti di vita e di lavoro. Approcciate questi giorni con determinazione e passione: la Basilicata fa il tifo per voi”.

Il Presidente, infine, ringrazia il corpo docente, i dirigenti scolastici e il personale della scuola “che, con professionalità e dedizione, hanno accompagnato gli studenti fino a questo traguardo”, estendendo l’augurio di buon lavoro anche ai componenti delle 162 commissioni d’esame.