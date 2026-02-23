Basilicata: questo Comune a Il Borgo dei Borghi, lo storico concorso televisivo in onda sulla Rai. Ecco la data in cui si apriranno ufficialmente le votazioni. Non fatevi trovare impreparati!

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa dell’Associazione Pro-MUOVERE San Fele:

“A farsi promotrice di questo appello è l’Associazione Pro-MUOVERE San Fele, che insieme alla comunità locale, allo IAT San Fele e al Comune di San Fele, sta lavorando per valorizzare la partecipazione del borgo e coinvolgere l’intero territorio lucano, includendo anche chi vive fuori ma si sente profondamente legato a questa terra, chi sogna di tornare e chi spera di non dover andare via.

La Basilicata e il Vulture sono oggi chiamati a fare squadra per un’importante occasione di visibilità nazionale.

A rappresentare il territorio nell’edizione 2026 de Il Borgo dei Borghi, lo storico concorso televisivo legato al programma Kilimangiaro in onda su Rai 3, sarà San Fele, borgo autentico, ricco di storia, tradizioni e bellezza naturale.

A breve si apriranno ufficialmente le votazioni online sul sito di RaiPlay, che permetteranno al pubblico di tutta Italia di sostenere il borgo in gara.

Sarà possibile votare una volta al giorno, per un massimo di cinque voti complessivi, e ogni singolo voto potrà fare la differenza.

San Fele non rappresenta soltanto se stesso: rappresenta l’anima più autentica della Basilicata, quella dei piccoli paesi, delle comunità unite, delle tradizioni che resistono al tempo e dei paesaggi che raccontano una storia antica.

Per questo l’appello non è rivolto solo ai cittadini sanfelesi, ma a tutti i lucani, ovunque essi si trovino.

Essere uniti in questa occasione significa credere in un progetto che può diventare un vero trampolino di lancio non solo per San Fele, ma per l’intero territorio circostante.

Una vetrina nazionale come Il Borgo dei Borghi ha il potere di accendere i riflettori sui piccoli centri, sul turismo lento, sulle aree interne e su un patrimonio culturale che merita di essere conosciuto, tutelato e valorizzato.

San Fele ha bisogno del sostegno di tutti: famiglie, giovani, anziani, associazioni, amministrazioni locali e di chi, anche vivendo lontano, continua a sentirsi parte di questa comunità.

Quando una comunità fa squadra, il risultato va oltre una classifica: diventa un messaggio di orgoglio, appartenenza e speranza per il futuro.

Nei prossimi giorni, con l’apertura delle votazioni, la Basilicata potrà dimostrare di saper camminare unita.

San Fele è pronta a rappresentarla. Ora serve l’aiuto di tutti”.

Dalle ore 19:00 di domenica 1° marzo si apriranno ufficialmente le votazioni sul sito ufficiale de Il Borgo dei Borghi.

Avrete tempo fino alla mezzanotte del 22 marzo per sostenere i vostri preferiti.

Il vincitore di questa 13^ edizione sarà svelato domenica 5 aprile, in prima serata su Rai Tre.

Cosa fare ora?

Non fatevi trovare impreparati!

Per votare è necessario essere registrati su RaiPlay: se non l’avete ancora fatto, iscrivetevi gratuitamente per essere pronti a sostenere la bellezza dei nostri borghi.