Veronica della Basilicata ad “Affari Tuoi” su Rai1: ecco com’è andata

Basilicata questa sera protagonista ad Affari tuoi con Veronica Zaccagnino che viene da Atella (PZ) e fa la logopedista.

La partita parte calda sin dall’inizio con la nostra concittadina che, neppure a metà partita gioca, per 75.000 Euro.

Il calore del pubblico fa da cornice ad una serata scoppiettante che, con la bella ballerina Martina, dà il ritmo con l’ormai famoso Tuca tuca della Carrà.

È il turno del pacco della Liguria dove ci sono, per fortuna, solo 10 Euro.

Tocca poi alla Puglia: nel 16 ci sono 30.000 Euro.

La nostra Veronica a questo punto è ancora in corsa per il 75.000: tutto si gioca sul pacco nero.

La giovane concorrente accetta il cambio e lascia il 2 per il 4, pur essendo (come da lei dichiarato) contro il cambio.

Si continua con Calabria e Sardegna e purtroppo, con i 20000 di quest’ultima, l’unico pacco rosso in gara sono ancora i 75.000.

Due tiri e si va in finale: il dottore offre 15000 Euro ma Veronica rifiuta.

Per l’ultimo sprint sceglie il 2 con il Piemonte: nel pacco trova 1 Euro.

Si va all’ultimo tiro con pacco nero e 75000 Euro: è la volta dell’8 delle Marche dove ci sono, purtroppo, 75.000.

Finale complicato: si gioca tutto sul pacco nero.

Alla richiesta di Veronica di 75.000 Euro, il dottore risponde con 22.000 Euro e la nostra concittadina accetta.

Il pacco nero, alla fine, era nel 4 e nelle mani di Veronica con dentro 200 Euro.

Facciamo comunque i complimenti alla nostra corregionale.