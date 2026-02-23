Basilicata, la nostra Angelina Mango torna sul palco con un nuovo look: vi piace? Ecco tutti i dettagli

Angelina Mango è finalmente tornata sul palco dopo il periodo difficile che ha affrontato in seguito alla vittoria sanremese con La Noia.

Lo scorso 21 febbraio la cantante lucana e figlia del cantautore Pino Mango e di Laura Valente, come scrive fanpage, è diventata protagonista della data 0 di Nina nei teatri, il tour che la vedrà attraversare l’Italia a partire dal prossimo 2 marzo.

Per il primo live ha scelto Mantova, per la precisione l’Unical, sul cui palcoscenico si è esibita in tutti i suoi più grandi successi.

Di fronte i fan si è emozionata non poco e non ha esitato a ringraziarli per averla aspettata in questo periodo di “pausa”. Cosa ha indossato per l’importante evento?

Per la data 0 del nuovo tour Angelina Mango ha deciso di stravolgere il suo stile.

Ha detto addio ai micro shorts, ai corsetti e agli abiti damascati a cui aveva abituato i fan negli scorsi anni, ora punta tutto sulla comodità dei look oversize, lasciando intendere che nelle intime sale dei teatri si sente “a casa”.

Sul palco di Mantova, infatti, ha indossato un paio di jeans molto ampi, abbinandoli a una t-shirt maxi che lei stessa ha decorato con una serie di scritte-mantra.

Niente più zeppe altissime, ha preferito delle originali Crocs personalizzate con spille colorate e ha poi completato il tutto con un cappellino con la visiera.

A fare la differenza nel look di Angelina Mango sono stati i capelli: sebbene dagli esordi sia rimasta sempre fedele al suo colore naturale, il castano scuro, ora ha deciso di stravolgere la chioma con una tintura rosso mogano.

Visibile solo sotto i riflettori dei teatri, il nuovo colore sembra rappresentare alla perfezione il desiderio di rinascita della cantante.

L’unico dettaglio che è rimasto invariato nel suo stile?

Oggi come qualche anno fa, Angelina adora le unghie gioiello, basti pensare al fatto che per la data 0 del tour ha messo in mostra una manicure col french dark e delle decorazioni di cristallo applicate sulle punte.