Basilicata: è festa grande per zia Stella! Auguri per i 100 anni

Sant’Arcangelo in festa per 100 anni di zia Stella Bruno.

Così saluta l’evento il Sindaco, Salvatore La Grotta:

“Oggi pomeriggio ho avuto il piacere di partecipare al centesimo compleanno di zia Stella Bruna, cento anni di storia, di cambiamenti, di sacrifici, di gioie, di momenti difficili e di momenti indimenticabili.

Nel mio saluto, ho evidenziato l’importanza di questo traguardo straordinario, ma la vera bellezza di questo traguardo non sta soltanto negli anni, la vera bellezza è guardarsi intorno e vedere zia Stella circondata dalla propria famiglia, figli, nipoti e pronipoti.

Questa è la prova più grande della vita che ha costruito.

Ogni sorriso, ogni abbraccio, ogni ricordo condiviso è il segno concreto dell’amore che ha seminato negli anni.

Un amore che è cresciuto, si è moltiplicato e che oggi ha saputo regalarci attimi di emozione.

Cento anni non sono solo tempo che passa, sono valori trasmessi, insegnamenti silenziosi, esempi quotidiani, condivisione di momenti difficili; tutto questo ha segnato il solco per piantare radici profonde che hanno permesso a questa famiglia di crescere unita.

Il traguardo del secolo di vita, oggi rappresenta una pagina di storia dell’intera comunità.

Un sentito ringraziamento alla famiglia per l’invito e ancora auguri a zia Stella per questo meraviglioso giorno”.