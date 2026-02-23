Basilicata: è festa grande per zia Stella! Auguri per i 100 anni

Sant’Arcangelo in festa per 100 anni di zia Stella Bruno.
Così saluta l’evento il Sindaco, Salvatore La Grotta:
“Oggi pomeriggio ho avuto il piacere di partecipare al centesimo compleanno di zia Stella Bruna, cento anni di storia, di cambiamenti, di sacrifici, di gioie, di momenti difficili e di momenti indimenticabili.
Nel mio saluto, ho evidenziato l’importanza di questo traguardo straordinario, ma la vera bellezza di questo traguardo non sta soltanto negli anni, la vera bellezza è guardarsi intorno e vedere zia Stella circondata dalla propria famiglia, figli, nipoti e pronipoti.
Questa è la prova più grande della vita che ha costruito.
Ogni sorriso, ogni abbraccio, ogni ricordo condiviso è il segno concreto dell’amore che ha seminato negli anni.
Un amore che è cresciuto, si è moltiplicato e che oggi ha saputo regalarci attimi di emozione.
Cento anni non sono solo tempo che passa, sono valori trasmessi, insegnamenti silenziosi, esempi quotidiani, condivisione di momenti difficili; tutto questo ha segnato il solco per piantare radici profonde che hanno permesso a questa famiglia di crescere unita.
Il traguardo del secolo di vita, oggi rappresenta una pagina di storia dell’intera comunità.
Un sentito ringraziamento alla famiglia per l’invito e ancora auguri a zia Stella per questo meraviglioso giorno”.